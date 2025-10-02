Enrico Varriale licenziato dalla Rai | Contratto risolto per giusta causa L' addio dopo 39 anni

Leggo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rai ha licenziato Enrico Varriale, storico volto del giornalismo sportivo dell?emittente, con una risoluzione per giusta causa. A comunicarlo è stato il direttore di Rai. 🔗 Leggi su Leggo.it

enrico varriale licenziato dalla rai contratto risolto per giusta causa l addio dopo 39 anni

© Leggo.it - Enrico Varriale licenziato dalla Rai: «Contratto risolto per giusta causa». L'addio dopo 39 anni

In questa notizia si parla di: enrico - varriale

La Rai ha risolto il contratto di Enrico Varriale. Il giornalista sportivo era stato condannato per stalking e lesioni

Enrico Varriale licenziato dalla Rai per “giusta causa” dopo la condanna per lesioni e stalking

enrico varriale licenziato raiRai, licenziato Enrico Varriale per giusta causa - L’ex giornalista sportivo è stato licenziato per «giusta causa» in seguito ai procedimenti penali che lo ... ilovepalermocalcio.com scrive

enrico varriale licenziato raiEnrico Varriale licenziato dalla Rai: «Contratto risolto per giusta causa». L'addio dopo 39 anni - La Rai ha licenziato Enrico Varriale, storico volto del giornalismo sportivo dell’emittente, con una risoluzione per giusta causa. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Enrico Varriale Licenziato Rai