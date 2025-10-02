Enrico Varriale fuori dalla Rai dopo le accuse di stalking

Il giornalista sportivo Enrico Varriale è stato licenziato "per giusta causa" da Rai Sport a seguito della condanna ricevuta a giugno per stalking: già nel 2022 era stato sospeso dal suo incarico di vice direttore.

