Enrico Varriale non fa più parte della squadra Rai. L'azienda ha risolto il contratto del famoso giornalista sportivo e conduttore per giusta causa. La notizia è stata comunicata nella giornata di ieri dal direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, in una mail inviata al CdR di RaiSport e inoltrata anche al resto della redazione sportiva. La decisione, non necessariamente collegata, arriva dopo che lo scorso 13 giugno il volto noto di Rai Sport è stato condannato a 10 mesi per stalking e lesioni dal giudice di Roma. A Varriale era stato anche imposto l'obbligo di partecipare periodicamente a un percorso per uomini autori di violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Enrico Varriale fatto fuori dalla Rai: licenziato per giusta causa. I motivi