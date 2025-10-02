Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai Tutti i dettagli

Enrico Varriale licenziato per giusta causa, risolto il rapporto di lavoro tra la Rai e il giornalista. Lo comunica oggi 2 ottobre la stessa Rai, riferendo che "l'ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato per 'giusta causa' in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: enrico - varriale

La Rai ha risolto il contratto di Enrico Varriale. Il giornalista sportivo era stato condannato per stalking e lesioni

Enrico Varriale licenziato dalla Rai per “giusta causa” dopo la condanna per lesioni e stalking

Enrico Varriale licenziato dalla Rai: «Contratto risolto per giusta causa». L'addio dopo 39 anni

Enrico Varriale licenziato dalla Rai "per giusta causa" - X Vai su X

Enrico Varriale licenziato dalla Rai “per giusta causa”, a giugno era stato condannato per stalking - L’annuncio è arrivato via email ai giornalisti di Rai Sport direttamente dal direttore Paolo Petrecca, che ha comunicato la decisione spiegando che ... Lo riporta fanpage.it

Enrico Varriale fuori dalla Rai, l'ex vicedirettore dello sport licenziato dopo la condanna per stalking e lesioni - Il giornalista sportivo è stato condannato in primo grado a 10 mesi per lesioni e stalking ai danni dell'ex compagna e ora l'Azienda lo manda via per 'giusta causa'. libero.it scrive