Enrica Bonaccorti rompe il silenzio e racconta del suo tumore in tv

Ieri, al Tg1, Enrica Bonaccorti in un’intervista ha raccontato per la prima volta della sua malattia. La conduttrice aveva avvisato i followers con un post pubblicato il 29 settembre. Ci sono voluti 4 mesi prima che “elaborasse”, prima che riuscisse ad affrontare psicologicamente ciò che stava succedendo al suo corpo e ciò che avrebbe dovuto affrontare nei mesi successivi. “ L’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei”, ha scritto nel suo post la scrittrice ed infatti ci ha messo un po’ prima di farsi rivedere sorridente in televisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Enrica Bonaccorti rompe il silenzio e racconta del suo tumore in tv

