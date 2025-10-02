Enrica Bonaccorti parla della sua malattia | Ho un tumore al pancreas Quando ho ricevuto la diagnosi mi sono come congelata

La conduttrice ha rotto il silenzio in televisione, per parlare al TG1 di una verità dolorosa ma reale: la sua malattia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Enrica Bonaccorti parla al TG1 del tumore al pancreas e del sostegno della figlia durante le cure: "La mia ragione di vita".

Enrica Bonaccorti parla della diagnosi di tumore al pancreas al TG1: "Non ho provato né paura né tristezza, ma solo l'assenza, come un lungo letargo"

