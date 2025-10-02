Che Enrica Bonaccorti stesse affrontando un periodo di malattia e sofferenza era chiaro a tutti da un paio di giorni, quando la storica conduttrice televisiva aveva affidato ai propri social uno scatto con la figlia Verdiana che l’accompagnava in sedia a rotelle all’interno dei corridoi di quella che, senza particolari specificazioni, poteva sembrare una struttura ospedaliera. “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono quattro mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quello che c’è” aveva spiegato Bonaccorti, alludendo poi a un destino simile a quello che era toccato a Eleonora Giorgi: “L’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Enrica Bonaccorti parla della diagnosi di tumore al pancreas al TG1: "Non ho provato né paura né tristezza, ma solo l'assenza, come un lungo letargo"