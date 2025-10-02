Enrica Bonaccorti ha scelto la televisione per raccontare per la prima volta della malattia che l’ha colpita. Dopo aver affidato a Instagram, lo scorso 29 settembre, la rivelazione di un segreto custodito per mesi, la conduttrice è apparsa al Tg1 per confermare la diagnosi di tumore al pancreas. Un annuncio che ha colpito il pubblico e i tanti affezionati spettatori che la seguono da decenni, non solo per il coraggio con cui ha parlato, ma anche per la sincerità disarmante con cui ha condiviso emozioni e paure che si legano a questo percorso. Le parole di Enrica Bonaccorti. Nel post pubblicato sul suo profilo social, Enrica Bonaccorti aveva scritto parole che lasciavano intuire il peso del silenzio tenuto a lungo: “Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Enrica Bonaccorti parla del tumore per la prima volta in tv: “Non ho tante speranze”