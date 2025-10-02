Enrica Bonaccorti malata di tumore al pancreas | Cure pesanti avere mia figlia vicino mi dà forza

Enrica Bonaccorti ha parlato al TG1 della malattia che le è stata diagnosticata: tumore al pancreas. Lo ha annunciato pochi giorni fa su Instagram, dopo mesi di silenzio. "Mi sono come congelata, non ho paura né tristezza, ma un'assenza. Come un lungo letargo a occhio aperti", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: enrica - bonaccorti

Enrica Bonaccorti: “Nessuna morbosità a Non è la Rai. Annunciai la gravidanza in diretta, subito dopo ebbi un’emorragia”

Enrica Bonaccorti: La Carriera, i Drammi e le Scelte Coraggiose in TV

L'annuncio choc di Enrica Bonaccorti. Come sta la conduttrice

Il 29 settembre Enrica Bonaccorti aveva rivelato il suo segreto su Instagram: in un post aveva raccontato che ha iniziato la sua battaglia contro il tumore. “Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, com - facebook.com Vai su Facebook

Dopo mesi di silenzio, Enrica #Bonaccorti ha rivelato di avere un #tumore attraverso una foto sui social. Oggi per la prima volta al TG1: “Ho deciso di reagire, condividere mi fa stare meglio”. L’ha incontrata Daiana Paoli. #Tg1 Daiana Paoli - X Vai su X

Enrica Bonaccorti malata di tumore al pancreas: “Cure pesanti, avere mia figlia vicino mi dà forza” - Enrica Bonaccorti ha parlato al TG1 della malattia che le è stata diagnosticata: tumore al pancreas. Riporta fanpage.it

Enrica Bonaccorti che tumore ha? La stessa malattia di Eleonora Giorgi: ecco dove - Enrica Bonaccorti ha rivelato di essere malata: la conduttrice, infatti, ha un tumore. Si legge su donnapop.it