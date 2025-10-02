Enrica Bonaccorti il coraggio di raccontare la malattia | Ho un tumore al pancreas mia figlia è la mia forza
D opo l’annuncio su Instagram, Enrica Bonaccorti ha scelto di raccontare pubblicamente la propria battaglia contro il tumore al pancreas in un’intervista al Tg1. La conduttrice, 75 anni, ha descritto la malattia come “una tegola in testa”, ma ha sottolineato di non essere disperata e di trovare forza nella figlia Verdiana. Il calvario di Olivia Williams: «Mi dicevano che ero in menopausa o pazza, era un tumore al pancreas» X La scoperta e il silenzio iniziale. Il 29 settembre la presentatrice aveva confessato sui social di essersi chiusa in se stessa per mesi: “Sono quattro mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, come se il mio non esserci facesse scomparire quello che invece c’è”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
