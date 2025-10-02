Enrica Bonaccorti | Ho un tumore al pancreas L' impatto psicologico e le difficoltà di cura legate a una neoplasia big killer
La conduttrice ha rotto il silenzio in televisione, per parlare al TG1 di una verità dolorosa ma reale: la sua malattia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: enrica - bonaccorti
Enrica Bonaccorti: “Nessuna morbosità a Non è la Rai. Annunciai la gravidanza in diretta, subito dopo ebbi un’emorragia”
Enrica Bonaccorti: La Carriera, i Drammi e le Scelte Coraggiose in TV
L'annuncio choc di Enrica Bonaccorti. Come sta la conduttrice
Enrica Bonaccorti malata di tumore al pancreas: "Cure pesanti, avere mia figlia vicino mi dà forza" - X Vai su X
Il 29 settembre Enrica Bonaccorti aveva rivelato il suo segreto su Instagram: in un post aveva raccontato che ha iniziato la sua battaglia contro il tumore. “Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, com - facebook.com Vai su Facebook
Enrica Bonaccorti parla della diagnosi di tumore al pancreas al TG1: “Non ho provato né paura né tristezza, ma solo l’assenza, come un lungo letargo” - La conduttrice parla della sua malattia al TG1: "Come un lungo letargo". Come scrive ilfattoquotidiano.it
Enrica Bonaccorti sul tumore: "Una tegola in testa" - Intervistata dal TG1, Enrica Bonaccorti ha parlato del tumore al pancreas dopo l'annuncio condiviso sul suo profilo Instagram. Riporta tg24.sky.it