Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas | Mi sono come congelata non provo né paura né tristezza

La notizia ha suscitato stupore e commozione in tutta Italia: Enrica Bonaccorti ha reso pubblica la sua battaglia contro un tumore al pancreas, una diagnosi che ha tenuto segreta per quattro lunghi mesi. Dopo l’annuncio iniziale sui social, la conduttrice ha scelto il TG1 della Rai per raccontare la sua verità, condividendo con il pubblico non solo i dettagli della malattia, ma soprattutto l’impatto psicologico devastante che una diagnosi del genere può avere sulla vita di una persona. Nel corso dell’intervista, Bonaccorti ha utilizzato parole forti per descrivere il suo stato d’animo: “Mi sono come congelata, non provo paura né tristezza, ma avverto come un’assenza”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

