Enrica Bonaccorti | Dopo la diagnosi di tumore mi sono congelata come un lungo letargo a occhi aperti La mia unica ragione di vita è mia figlia | averla così vicina mi dà molta forza

La conduttrice ha rivelato di avere un tumore al pancreas: «L’organo che ha colpito è lo stesso di Eleonora Giorgi, per cui è una situazione difficile oggettivamente. Non ho tante speranze ma non sono disperata». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Enrica Bonaccorti: «Dopo la diagnosi di tumore mi sono congelata, come un lungo letargo a occhi aperti. La mia unica ragione di vita è mia figlia: averla così vicina mi dà molta forza»

