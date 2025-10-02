La conduttrice ha rivelato di avere un tumore al pancreas: «L’organo che ha colpito è lo stesso di Eleonora Giorgi, per cui è una situazione difficile oggettivamente. Non ho tante speranze ma non sono disperata». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Enrica Bonaccorti: «Dopo la diagnosi di tumore mi sono congelata, come un lungo letargo a occhi aperti. La mia unica ragione di vita è mia figlia: averla così vicina mi dà molta forza»