Enrica Bonaccorti commuove con una notizia tragica | Non ho molte speranze la verità sul tumore al pancreas

Il volto di Enrica Bonaccorti, da sempre simbolo di intelligenza, ironia e sensibilità nel mondo dello spettacolo, è tornato in tv per condividere un momento di profonda fragilità. Dopo aver annunciato la sua malattia sui social, con una foto che la ritraeva in ospedale su una sedia a rotelle, la conduttrice ha deciso di parlare apertamente del suo tumore al pancreas. Lo ha fatto al Tg1, in una toccante intervista realizzata dalla giornalista Daiana Paoli, dove ha raccontato senza filtri cosa sta affrontando. Parole che hanno colpito il pubblico e commosso l'Italia, perché non c'è retorica nel dolore, solo la forza di chi ha scelto di affrontarlo guardandolo in faccia.

