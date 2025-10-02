Enrica Bonaccorti commuove con una notizia tragica | Non ho molte speranze la verità sul tumore al pancreas
Il volto di Enrica Bonaccorti, da sempre simbolo di intelligenza, ironia e sensibilità nel mondo dello spettacolo, è tornato in tv per condividere un momento di profonda fragilità. Dopo aver annunciato la sua malattia sui social, con una foto che la ritraeva in ospedale su una sedia a rotelle, la conduttrice ha deciso di parlare apertamente del suo tumore al pancreas. Lo ha fatto al Tg1, in una toccante intervista realizzata dalla giornalista Daiana Paoli, dove ha raccontato senza filtri cosa sta affrontando. Parole che hanno colpito il pubblico e commosso l’Italia, perché non c’è retorica nel dolore, solo la forza di chi ha scelto di affrontarlo guardandolo in faccia. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: enrica - bonaccorti
Enrica Bonaccorti: “Nessuna morbosità a Non è la Rai. Annunciai la gravidanza in diretta, subito dopo ebbi un’emorragia”
Enrica Bonaccorti: La Carriera, i Drammi e le Scelte Coraggiose in TV
L'annuncio choc di Enrica Bonaccorti. Come sta la conduttrice
Enrica Bonaccorti malata di tumore al pancreas: "Cure pesanti, avere mia figlia vicino mi dà forza" - X Vai su X
Il 29 settembre Enrica Bonaccorti aveva rivelato il suo segreto su Instagram: in un post aveva raccontato che ha iniziato la sua battaglia contro il tumore. “Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, com Vai su Facebook
Enrica Bonaccorti malata, commozione dalla Balivo: “Ecco cosa mi ha scritto” - Dopo l'annuncio di Enrica Bonaccorti riguardo la malattia, a 'La Volta Buona' Caterina Balivo ha rivelato cosa abbia scritto alla donna. Riporta donnaglamour.it
Enrica Bonaccorti, la battaglia contro la malattia: quel dettaglio del suo nuovo “look” commuove - Enrica Bonaccorti parla al TG1 del tumore al pancreas e del sostegno della figlia durante le cure: "La mia ragione di vita". Come scrive donnaglamour.it