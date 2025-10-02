Enrica Bonaccorti… Antonella Clerici rompe il silenzio dopo l’annuncio sulla malattia
Pochi giorni fa Enrica Bonaccorti ha scelto di condividere con i suoi follower una notizia che ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e il pubblico che da anni la segue con affetto. In un post sui social la conduttrice non ha mai nominato direttamente la parola cancro, ma con un riferimento esplicito a quanto accaduto a Eleonora Giorgi ha lasciato intendere che sta combattendo una malattia seria e che ha appena intrapreso un percorso di cure lungo e complesso. Una decisione difficile, quella di rendere pubblica la sua condizione, che ha aperto il cuore a migliaia di messaggi di sostegno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: enrica - bonaccorti
Enrica Bonaccorti malata di tumore al pancreas: "Cure pesanti, avere mia figlia vicino mi dà forza" - X Vai su X
Il 29 settembre Enrica Bonaccorti aveva rivelato il suo segreto su Instagram: in un post aveva raccontato che ha iniziato la sua battaglia contro il tumore. “Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, com - facebook.com Vai su Facebook
Antonella Clerici manda un abbraccio a Enrica Bonaccorti: “forza” - Nella puntata di oggi di E' sempre mezzogiorno, i saluti di Antonella Clerici per Enrica Bonaccorti che combatte contro un butto male ... Come scrive ultimenotizieflash.com
