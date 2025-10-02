Eni Versalis la continuità passa dal subappalto La Failm | Meno garanzie
BRINDISI - Si è tenuto questa mattina, giovedì 2 ottobre, presso la Regione Puglia, un incontro cruciale per affrontare la grave crisi occupazionale che coinvolge i lavoratori dell'indotto Eni Versalis a Brindisi. Al centro del tavolo, presieduto da Leo Caroli, presidente del comitato Sepac, il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: versalis - continuit
Versalis, l'appello alla Regione: «Cento posti a rischio. Eni non sta mantenendo gli impegni presi dopo la chiusura del cracking» - Eni Versalis non sta rispettando gli impegni assunti nel 2022 in occasione della chiusura del ... ilgazzettino.it scrive
Brindisi, fiammate in torcia da 'off gas': Legambiente chiede lo stop immediato a Eni-Versalis - La nota di Legambiente sullo sversamento in aria dei gas residui del Petrolchimico di Brindisi: "Ancora una volta Brindisi è stata costretta ad assistere a una lunga e preoccupante fiammata ... Secondo affaritaliani.it