Energia industria Gpl-Gnl | Abilitare tutte le tecnologie

Iltempo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Incertezza, conflitti e sistema di regole ancora incompleto; ma anche parziali aperture e segnali da parte istituzionale di voler trovare soluzioni e chiarire il percorso da intraprendere. Questi gli elementi con i quali negli ultimi mesi si stanno confrontando i mercati e che sono al centro del dialogo delle imprese italiane dei settori del Gpl e Gnl, rappresentati da Assogasliquidi-Federchimica oggi in Assemblea nazionale. Al centro del dibattito tra le imprese dell'industria dei gas liquefatti la direttiva 'Case Green' sul riscaldamento domestico e i bandi alle auto e ai veicoli per trasporto pesante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

energia industria gpl gnl abilitare tutte le tecnologie

© Iltempo.it - Energia, industria Gpl-Gnl: "Abilitare tutte le tecnologie"

In questa notizia si parla di: energia - industria

Clima, Ai e industria: il mondo ha fame di energia

Vertice Italia-Algeria, da energia a industria avanzata: ecco le intese siglate

In Ue consumo d'energia nell'industria in calo del 5,3% nel 2023

energia industria gpl gnlEnergia, industria Gpl-Gnl: "Abilitare tutte le tecnologie" - Incertezza, conflitti e sistema di regole ancora incompleto; ma anche parziali aperture e segnali da parte istituzionale ... Riporta iltempo.it

energia industria gpl gnlEnergia, Pichetto: "Considerare tutte le tecnologie" - "È adesso che si decide il futuro dell'industria europea e a guidarci deve essere pertanto quello che noi definiamo il principio di neutralità tecnologica. iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Energia Industria Gpl Gnl