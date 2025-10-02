Energia Cottarelli | Un errore abbandonare il nucleare

Lapresse.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io credo che sia stato un errore abbandonare il nucleare. Certo, adesso uno dice, ma ci vuole tempo a costruire le centrali. Sì, però se cominciavamo dieci anni fa, quando si diceva, ma ci vuole tempo, a questo punto il problema l’avremmo risolto”. Lo ha detto l’economista Carlo Cottarelli a margine della 21ª edizione della convention Energies & Transition High School, organizzata da Confartigianato in Sardegna. “Senza abbandonare le rinnovabili, perché assolutamente le rinnovabili sono il futuro. Però da sole, credo, non ce la possano fare. Quindi dobbiamo cercare anche di ampliare il potere anche sul nucleare”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

