Energia Cottarelli | Un errore abbandonare il nucleare
“Io credo che sia stato un errore abbandonare il nucleare. Certo, adesso uno dice, ma ci vuole tempo a costruire le centrali. Sì, però se cominciavamo dieci anni fa, quando si diceva, ma ci vuole tempo, a questo punto il problema l’avremmo risolto”. Lo ha detto l’economista Carlo Cottarelli a margine della 21ª edizione della convention Energies & Transition High School, organizzata da Confartigianato in Sardegna. “Senza abbandonare le rinnovabili, perché assolutamente le rinnovabili sono il futuro. Però da sole, credo, non ce la possano fare. Quindi dobbiamo cercare anche di ampliare il potere anche sul nucleare”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: energia - cottarelli
Si è svolto alla Sala Convegni 'Maurizio Santoloci' di Arpa Umbria a Terni il primo tavolo di confronto sul monitoraggio dell’impatto ambientale dell’insediamento siderurgico di Prisciano, convocato dall’assessore regionale all’Ambiente e all’Energia Thomas D - facebook.com Vai su Facebook
Bene il calo dello spread ora serve altro. La stabilità dei conti non basta. La crescita economica resta bassa. E questo è il punto davvero dolente. L’opinione di Carlo Cottarelli sul nuovo numero de L’Espresso - X Vai su X
Energia, Cottarelli: “Un errore abbandonare il nucleare" - (LaPresse) “Io credo che sia stato un errore abbandonare il nucleare. Segnala stream24.ilsole24ore.com