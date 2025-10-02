Enel aumenta di 285 MW la capacità rinnovabile consolidata negli Usa | cosa prevede l’accordo sull’eolico
Roma, 2 ottobre 2025 – Enel Green Power North America (EGPNA) ha perfezionato un’operazione di swap con Gulf Pacific Power (GPP), una joint venture tra CalPERS e Harbert Management Corporation. L’operazione è in linea con la strategia di crescita della capacità di generazione da fonti rinnovabili del Gruppo Enel anche attraverso l’acquisizione di asset già in esercizio (Brownfield). Per effetto del relativo accordo, EGPNA – società – interamente controllata da Enel – ha incrementato la partecipazione in alcune società titolari di impianti eolici portandola al 51% e, parallelamente, la società ha ceduto alcune partecipazioni di minoranza in impianti eolici e l’intera partecipazione in un impianto eolico di minore dimensione, versando un corrispettivo per cassa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: enel - aumenta
Enel aumenta di 285 mw capacità rinnovabile consolidata in Usa #ANSA2030 #ANSA - X Vai su X
Ti sei accorto che la bolletta aumenta anche se i tuoi consumi restano gli stessi? La verità è che ci sono tante voci che incidono sul prezzo finale: aumenti di mercato, costi fissi, conguagli, tasse e oneri. Con un check-up gratuito EnergetiKa scopri subito se - facebook.com Vai su Facebook
Enel aumenta di 285 MW la capacità rinnovabile consolidata negli Usa: cosa prevede l’accordo sull’eolico - L’operazione è stata finalizzata a seguito di una intesa di swap con Gulf Pacific Power sugli impianti eolici operativi ... Si legge su quotidiano.net
Enel aumenta di 285 MW la capacità rinnovabile consolidata negli Stati Uniti - Enel conferma la propria strategia di crescita nelle rinnovabili anche attraverso l’acquisizione di asset già in esercizio (cosiddetti ... Lo riporta affaritaliani.it