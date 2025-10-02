Enel aumenta di 285 MW la capacità rinnovabile consolidata negli Usa | cosa prevede l’accordo sull’eolico

Roma, 2 ottobre 2025 – Enel Green Power North America (EGPNA) ha perfezionato un’operazione di swap con Gulf Pacific Power (GPP), una joint venture tra CalPERS e Harbert Management Corporation. L’operazione è in linea con la strategia di crescita della capacità di generazione da fonti rinnovabili del Gruppo Enel anche attraverso l’acquisizione di asset già in esercizio (Brownfield). Per effetto del relativo accordo, EGPNA – società – interamente controllata da Enel – ha incrementato la partecipazione in alcune società titolari di impianti eolici portandola al 51% e, parallelamente, la società ha ceduto alcune partecipazioni di minoranza in impianti eolici e l’intera partecipazione in un impianto eolico di minore dimensione, versando un corrispettivo per cassa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

