Enduro Ciani a caccia della doppietta Tabanelli seconda agli Esordienti
A caccia della doppietta di vittorie. Mirko Ciani, pilota faentino di Enduro classe 1999 del Dozer Team Faenza e del moto club Amx di Reggio Emilia, è pronto a giocarsi un concitato finale di stagione nelle ultime due gare. Nel Campionato Regionale Top Class 4t, ha già vinto il titolo con largo anticipo mostrando di non avere rivali, ma a Cervarezza il 12 ottobre si contenderà il primo posto nella classifica assoluta. Nel Campionato Senior, invecem dove gareggia nella categoria 450 in sella ad una moto Beta 390 4 tempi, è secondo con un buon margine di vantaggio sul terzo, e proverà a conquistare la vetta della classifica a Caviglià il 19 ottobre, nella prova conclusivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
