empoli taglio del nastro alla coop di via susini nuova veste inclusiva e sostenibile

Empoli, 2 ottobre 2025 – Tutto pronto per il taglio del nastro per il punto vendita di Empoli Via Susini che inaugura il 3 ottobre, con apertura al pubblico alle 8 e offerte speciali per i soci. Con il taglio del nastro, il supermercato di via Susini rinasce con una nuova veste, dopo la chiusura alle vendite nei mesi estivi e un intervento di ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile che ospita il supermercato. Un supermercato storico aperto nel 1999, quando Unicoop Firenze decise di spostarsi dallo storico magazzino di via Ridolfi e che, per oltre 25 anni, ha rappresentato sul territorio empolese un riferimento per la spesa: oggi il punto vendita si rinnova completamente, per garantire un servizio più efficiente e una serie di attività aggiuntive destinate ai residenti e a tutta la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

