Emma Marrone torna con il nuovo singolo Brutta storia
, il primo passo verso una nuova fase artistica. Emma Marrone è tornata! Fuori domani, venerdì 3 ottobre, Brutta Storia, il nuovo singolo, prodotto da Juli, in uscita per Island RecordsUniversal Music. Un ritorno attesissimo da parte dei fan, che nell’ultimo anno non hanno mai smesso di far sentire il proprio affetto all’artista. Il primo passo verso una nuova fase artistica di Emma, un capitolo inedito che ne conferma la forza interpretativa e l’evoluzione musicale. La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, arriva in modo immediato e mette ancora una volta in risalto la nuova vocalità dell’artista, che ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: emma - marrone
Emma Marrone a Pantelleria: le vacanze in un dammuso di lusso da quasi 3mila euro a notte
Emma Marrone e il nuovo gioco di Harry Styles: un mix di ironia e libertà
Emma Marrone, tre anni senza papà Rosario: “Sei ancora la mia casa”
Qualche settimana fa aveva motivato così la pausa dalle scene: “Sono successe molte cose. Soprattutto dentro di me. Respirare. Prendersi il proprio tempo. Capire” #EmmaMarrone #Bruttastoria - X Vai su X
“Brutta Storia”, il nuovo singolo di Emma Marrone fuori il 3 Ottobre! Un ritorno atteso, dopo un periodo di silenzio, che apre un nuovo capitolo nella sua musica. Seguici per non perderti le prossime interviste, news e momenti dal vivo direttamente dai conc - facebook.com Vai su Facebook
Il ritorno di Emma Marrone: esce il suo nuovo singolo “Brutta storia” - Il 3 ottobre uscirà il nuovo singolo molto atteso di Emma Marrone, “Brutta storia”, un pezzo che arriva dopo due anni dall’album “Souvenir” e una pausa dedicata a se stessa ... Si legge su 105.net
Emma annuncia il suo nuovo singolo ‘Brutta storia’ con un red Look ‘vedo-non vedo’ - Nelle ultime ore, Emma ha annunciato il suo nuovo singolo sfoggiando un red look dall'effetto 'vedo- Secondo stylosophy.it