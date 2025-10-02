emma marrone torna con il nuovo singolo brutta storia

, il primo passo verso una nuova fase artistica. Emma Marrone è tornata! Fuori domani, venerdì 3 ottobre, Brutta Storia, il nuovo singolo, prodotto da Juli, in uscita per Island RecordsUniversal Music. Un ritorno attesissimo da parte dei fan, che nell’ultimo anno non hanno mai smesso di far sentire il proprio affetto all’artista. Il primo passo verso una nuova fase artistica di Emma, un capitolo inedito che ne conferma la forza interpretativa e l’evoluzione musicale. La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, arriva in modo immediato e mette ancora una volta in risalto la nuova vocalità dell’artista, che ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

