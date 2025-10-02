Emily Blunt parla del nuovo film di gangster hawaiani di Martin Scorsese | L' ultima storia di mafia americana

Movieplayer.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intreccio di potere, identità e memoria storica si prepara a prendere forma sotto lo sguardo di Scorsese, maestro del cinema gangster. Emily Blunt lo definisce "l'ultima grande storia mafiosa americana". Emily Blunt conferma che il progetto di Martin Scorsese con Dwayne Johnson e Leonardo DiCaprio, ambientato tra le Hawaii e il mondo della malavita, è in pieno sviluppo. Il film promette di raccontare "l'ultima grande storia mafiosa americana" con un respiro epico. Emily Blunt e il sogno hawaiano di Martin Scorsese Il nuovo film di Martin Scorsese viene già descritto come una fusione ideale tra Quei bravi ragazzi e The Departed, trasportata però nelle atmosfere luminose e contraddittorie delle isole Hawaii. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

emily blunt parla del nuovo film di gangster hawaiani di martin scorsese l ultima storia di mafia americana

© Movieplayer.it - Emily Blunt parla del nuovo film di gangster hawaiani di Martin Scorsese: "L'ultima storia di mafia americana"

In questa notizia si parla di: emily - blunt

Emily Blunt ha di nuovo i capelli rossi: merito de’ Il Diavolo veste Prada 2

Il Diavolo veste Prada 2: il ritorno di Emily Blunt nelle nuove foto dal set

Il Diavolo veste Prada 2, torna anche Emily Blunt sul set

emily blunt parla nuovoAnche Colin Firth piange: Emily Blunt svela un dietro le quinte sul set di “Il ritorno di Mary Poppins” - Colin Firth in lacrime sul set di "Il ritorno di Mary Poppins": a raccontare l'aneddoto dietro le quinte è stata Emily Blunt. Lo riporta msn.com

Steven Spielberg mostra del girato del nuovo film: niente alieni, Emily Blunt contro un treno, Colin Firth supercattivo - Tornando al nuovo film di Steven Spielberg, che si intitola provvisoriamente Non- comingsoon.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Emily Blunt Parla Nuovo