Emily Blunt parla del nuovo film di gangster hawaiani di Martin Scorsese | L' ultima storia di mafia americana
Un intreccio di potere, identità e memoria storica si prepara a prendere forma sotto lo sguardo di Scorsese, maestro del cinema gangster. Emily Blunt lo definisce "l'ultima grande storia mafiosa americana". Emily Blunt conferma che il progetto di Martin Scorsese con Dwayne Johnson e Leonardo DiCaprio, ambientato tra le Hawaii e il mondo della malavita, è in pieno sviluppo. Il film promette di raccontare "l'ultima grande storia mafiosa americana" con un respiro epico. Emily Blunt e il sogno hawaiano di Martin Scorsese Il nuovo film di Martin Scorsese viene già descritto come una fusione ideale tra Quei bravi ragazzi e The Departed, trasportata però nelle atmosfere luminose e contraddittorie delle isole Hawaii. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: emily - blunt
Emily Blunt ha di nuovo i capelli rossi: merito de’ Il Diavolo veste Prada 2
Il Diavolo veste Prada 2: il ritorno di Emily Blunt nelle nuove foto dal set
Il Diavolo veste Prada 2, torna anche Emily Blunt sul set
Emily Blunt lit up the red carpet at the Los Angeles premiere of The Smashing Machine, wearing a custom Elisabetta Franchi gown. Alongside director Benny Safdie and co-star Dwayne Johnson, the actress embodied timeless elegance in a mermaid-style silh - facebook.com Vai su Facebook
Da Alba Parietti a Emily Blunt, i look scintillanti che hanno illuminato il tappeto rosso del del Festival del Cinema di Venezia - X Vai su X
Anche Colin Firth piange: Emily Blunt svela un dietro le quinte sul set di “Il ritorno di Mary Poppins” - Colin Firth in lacrime sul set di "Il ritorno di Mary Poppins": a raccontare l'aneddoto dietro le quinte è stata Emily Blunt. Lo riporta msn.com
Steven Spielberg mostra del girato del nuovo film: niente alieni, Emily Blunt contro un treno, Colin Firth supercattivo - Tornando al nuovo film di Steven Spielberg, che si intitola provvisoriamente Non- comingsoon.it scrive