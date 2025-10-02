Un intreccio di potere, identità e memoria storica si prepara a prendere forma sotto lo sguardo di Scorsese, maestro del cinema gangster. Emily Blunt lo definisce "l'ultima grande storia mafiosa americana". Emily Blunt conferma che il progetto di Martin Scorsese con Dwayne Johnson e Leonardo DiCaprio, ambientato tra le Hawaii e il mondo della malavita, è in pieno sviluppo. Il film promette di raccontare "l'ultima grande storia mafiosa americana" con un respiro epico. Emily Blunt e il sogno hawaiano di Martin Scorsese Il nuovo film di Martin Scorsese viene già descritto come una fusione ideale tra Quei bravi ragazzi e The Departed, trasportata però nelle atmosfere luminose e contraddittorie delle isole Hawaii. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Emily Blunt parla del nuovo film di gangster hawaiani di Martin Scorsese: "L'ultima storia di mafia americana"