emergenza predatori servono aiuti costanti

La crisi del settore zootecnico non si misura soltanto nei costi crescenti o nel calo del numero di aziende, ma soprattutto in una minaccia quotidiana che in Toscana è ormai emergenza: i predatori. Dopo aver parlato di caccia, Jurij Di Massa, candidato al consiglio regionale con Fratelli d’Italia, torna sul mondo rurale accendendo i riflettori su un problema che sta mettendo in ginocchio centinaia di allevatori. I numeri parlano chiaro. Negli ultimi dieci anni, secondo Coldiretti, in Toscana gli attacchi dei lupi hanno causato la chiusura di circa 800 stalle e la perdita di oltre 65mila animali tra pecore, capre e agnelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

