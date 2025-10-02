Emergenza predatori Servono aiuti costanti
La crisi del settore zootecnico non si misura soltanto nei costi crescenti o nel calo del numero di aziende, ma soprattutto in una minaccia quotidiana che in Toscana è ormai emergenza: i predatori. Dopo aver parlato di caccia, Jurij Di Massa, candidato al consiglio regionale con Fratelli d’Italia, torna sul mondo rurale accendendo i riflettori su un problema che sta mettendo in ginocchio centinaia di allevatori. I numeri parlano chiaro. Negli ultimi dieci anni, secondo Coldiretti, in Toscana gli attacchi dei lupi hanno causato la chiusura di circa 800 stalle e la perdita di oltre 65mila animali tra pecore, capre e agnelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: emergenza - predatori
Basket College Novara: nuovo colpo di mercato, arriva Shaquille Hidalgo College in emergenza dopo il torneo di Legnano: out De Carlo e Seye per gravi infortuni al ginocchio. Squadra ridotta ai minimi termini e mercato obbligato in vista dell’esordio in c - facebook.com Vai su Facebook
"Emergenza predatori. Servono aiuti costanti" - Di Massa indica la strada: un piano pluriennale, risorse stabili e mappe territoriali del rischio per concentrare gli interventi dove la pressione dei predatori è più forte. Scrive msn.com
Emergenza caldo, l’appello. Cna: "Sicurezza certo. Ma anche aiuti alle aziende" - GROSSETOIn un’estate segnata da temperature sempre più estreme, la Cna scende in campo per tutelare lavoratori e imprese colpite dagli effetti della crisi climatica. Secondo lanazione.it