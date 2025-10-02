Emergenza idrica in Irpinia le sospensioni programmate dal 2 al 3 ottobre
Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Venerdì 3 Ottobre, nei Comuni di: AIELLO DEL SABATO; FORINO. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Emergenza idrica nel comune di Apice: il sindaco Pepe chiede interventi urgenti
Apice, emergenza idrica: il sindaco Angelo Pepe lancia l’allarme e chiede interventi urgenti
Emergenza idrica nel Sannio: migliora la gestione, ma resta alta l’allerta per l’estate
L’ACQUA TORNA #POTABILE A PORTOPALO DI CAPO PASSERO ? Firmata l’Ordinanza Sindacale che revoca la non potabilità dell’acqua e chiude ufficialmente lo stato di emergenza idrica. Anni senza acqua, autobotti, disagi di ogni tipo, acqua s - facebook.com Vai su Facebook
Acqua, disagi persistenti anche dopo l’estate - La grave emergenza idrica che da mesi interessa l’Irpinia e il Sannio continua anche in questo inizio d’autunno. Come scrive irpinianews.it
Avellino, emergenza idrica anche in Irpinia: guasti e perdite su tutta la rete - La crisi idrica morde l'Irpinia e i disagi per le interruzioni dell'erogazione dell'acqua toccano anche il capoluogo. Segnala ilmattino.it