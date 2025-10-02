Emergenza crack | i carabinieri arrestano tre spacciatori

Genovatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli dei carabinieri nel centro storico genovese per il contrasto dei reati e la repressione dello spaccio di droga. L'ultima operazione condotta dal nucleo operativo della compagnia di Genova ha portato all'arresto di tre uomini originari del Senegal, trovati in possesso di 51 grammi di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: emergenza - crack

Dipendenze, il Sert lancia l’allarme: "Eroina resta la droga più diffusa, ma il crack è la vera emergenza"

Cos’è il crack e perché è un’emergenza a Bologna

Emergenza crack, epicentro in Bolognina. Consumatori in crescita costante: la mappa

emergenza crack carabinieri arrestanoBlitz dei carabinieri in Val di Susa, nuova operazione “Crack Village 2” - Nella mattinata di venerdì 26 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Susa hanno eseguito tre provvedimenti nell’ambito dell’operazione denominata ... Da giornalelavoce.it

Spaccio di crack a Sanremo, arrestato un altro pusher - A distanza di pochi giorni dall’arresto di un cittadino senegalese, che per sfuggire a un controllo dei carabinieri ha ingerito 13 dosi di ... ilsecoloxix.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Crack Carabinieri Arrestano