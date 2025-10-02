“La storia e la voce di Hind Rajab sono la storia di migliaia di altri bambini e di migliaia di altre persone in Palestina. E io mi auguro possa spingervi ad agire, perché èvostra responsabilità come esseri umani. Da quanto ho visto il supporto in Italia è molto forte. Per cortesia alzate la voce, perché l’azione conta ”. Nelle stesse ore in cui l’esercito e la Marina israeliane intercettavano le navi della Global Sumud Flotilla e fermavano i suoi attivisti, scatenando le proteste nelle piazze e le strade di tutta Italia, dal cinema Adriano di Roma, l’attrice Clara Khoury lanciava un nuovo appello alla mobilitazione per Gaza, rivolto alla stessa società civile italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Emblema del genocidio. Non si riesce a pensare che quella scena sia reale”. Da Veronica Gentili a Natangelo, le reazioni al film su Hind Rajab