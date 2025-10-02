Emanuele Di Caterino ucciso a 14 anni nel 2013 | al via l' ottavo processo il presunto killer è libero La mamma | Non ce la faccio più

Emanuele Di Caterino aveva 14 anni quando fu ucciso ad Aversa (Caserta) il 7 aprile 2013, massacrato a pugnalate: a distanza di oltre dodici anni da quell'omicidio, il suo presunto assassino,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Emanuele Di Caterino ucciso a 14 anni nel 2013: al via l'ottavo processo, il presunto killer è libero. La mamma: «Non ce la faccio più»

Emanuele Di Caterino, 13 anni senza giustizia. La madre scrive al ministro: "Diamo pace a mio figlio"

