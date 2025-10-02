Emanuele Di Caterino 13 anni senza giustizia La madre scrive al ministro | Diamo pace a mio figlio

Una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio per chiedere che si faccia finalmente luce sull’omicidio di suo figlio Emanuele. È questo l’ultimo gesto di Amalia Iorio, madre del 14enne assassinato il 7 aprile 2013 ad Aversa.Emanuele fu colpito alle spalle da un giovane di 17 anni armato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it