Elon Musk invita a boicottare Netflix | Cancellate l' account per la salute dei vostri figli

Movieplayer.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imprenditore ha cancellato il suo abbonamento dopo essersi scagliato contro una serie animata che vede protagonisti un ragazzo transgender e una ragazzina bisessuale Elon Musk ha lanciato un messaggio ai suoi follower sui social media nel corso della mattinata di mercoledì: "Disdite Netflix per la salute dei vostri figli". Ma cos'è successo esattamente e cosa ha spinto l'imprenditore a scegliere di boicottare il colosso dello streaming? L'amministratore delegato di Tesla, ha fatto queste osservazioni in risposta alle critiche a una serie animata di Netflix con protagonista un'adolescente trans e aveva già fatto sapere martedì di aver cancellato il suo abbonamento alla piattaforma di streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

