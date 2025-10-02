Elon Musk è la prima persona al mondo con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traguardo è stato possibile grazie all'aumento di valore delle azioni di Tesla, in recupero dopo il parziale allontanamento dell'imprenditore dall'amministrazione di Donald Trump, ed è ora a metà strada dal diventare il primo trilionario della storia. Intanto, nelle sue aziende, continua la fuga di dipendenti e dirigenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

