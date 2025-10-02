Elon Musk e la paradossale crociata contro il cartone su Netflix

Elon Musk, nel tempo libero tra un razzo che esplode, una Tesla che prende fuoco e un tweet che fa crollare la Borsa, ha trovato il tempo per indignarsi con Netflix. L'accusa? Aver osato trasmettere Dead End: Paranormal Park, un cartone animato dove tra i protagonisti ci sono due ragazzini transgender. Non un documentario militante, non un proclama ideologico: un cartone. Ma evidentemente, quando si vuole salvare il mondo, anche un disegno animato può assumere i contorni di una minaccia esistenziale. Specie se dietro c'è il creatore della serie, Hamish Steele, per molti il vero bersaglio. Il popolo Maga non gli perdona di aver solidarizzato con i post provocatori sull'assassinio di Charlie Kirk, accuse che peraltro Steele ha negato.

In questa notizia si parla di: elon - musk

