Elon Musk è il primo al mondo con un patrimonio di 500 miliardi di dollari | che cosa lo ha aiutato e quanto ancora più ricco può diventare

Elon Musk è da tempo l’uomo più ricco del mondo, ma nella serata italiana del 1° ottobre (le 15.30 sulla costa est degli Stati Uniti) ha anche raggiunto un nuovo primato, diventando la prima persona al mondo ad avere un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari. Il dato arriva dal Real-Time Billionaires tracker di Forbes, che in tempo reale quantifica la ricchezza dei più ricchi al mondo. Musk ha raggiunto questo traguardo storico a meno di un anno da quando, nel dicembre 2024, era stato il primo a raggiungere i 400 miliardi. Per quel che vale, l’incremento patrimoniale fatto segnare ieri permette a Musk di distanziare di ben 150 miliardi di dollari il secondo nella classifica dei paperoni, il fondatore di Oracle Larry Ellison, che a settembre gli aveva soffiato il posto da capolista. 🔗 Leggi su Open.online