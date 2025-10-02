Elon Musk diventa la prima persona con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elon Musk è diventato la prima persona a raggiungere un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari, portando l'amministratore delegato di Tesla a metà strada verso lo status di triliardario. Secondo la classifica "Real-Time Billionaires" di Forbes, il patrimonio netto dell'uomo più ricco del. 🔗 Leggi su Today.it

