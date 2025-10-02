Elon Musk diventa la prima persona con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari

Elon Musk è diventato la prima persona a raggiungere un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari, portando l'amministratore delegato di Tesla a metà strada verso lo status di triliardario. Secondo la classifica "Real-Time Billionaires" di Forbes, il patrimonio netto dell'uomo più ricco del. 🔗 Leggi su Today.it

Nuovo record per Elon Musk: secondo Forbes è il primo uomo nella storia ad aver accumulato un patrimonio di 500 miliardi di dollari. Tra Tesla, SpaceX e i suoi progetti visionari, il magnate continua a ridefinire i confini della ricchezza globale. Una cifra mai - facebook.com Vai su Facebook

L'impero imprenditoriale di Elon Musk è colpito da un'ondata di dimissioni tra i suoi dirigenti senior: figure chiave di Tesla e della start-up xAI hanno lasciato l'azienda, citando esaurimento e crescente disagio per la politica del miliardario. #ANSA - X Vai su X

Elon Musk diventa la prima persona con patrimonio netto di 500 miliardi di dollari - Il portafoglio di Musk include la casa automobilistica Tesla, la piattaforma di social media X, lo sviluppatore di intelligenza artificiale xAI e la società di impianti neurali Neuralink ... Segnala adnkronos.com

Musk è la prima persona a valere 500 miliardi: il capo di Tesla, SpaceX e X è diventato l'uomo più ricco di sempre - Il record del miliardario di orgine sudafricana è merito soprattutto del prezzo delle azioni della causa automobilistica che ha guadagnato il 4% nella giornata di mercoledì. Da corriere.it