Elon musk boicotta netflix | la risposta del creatore della serie alle polemiche

Jumptheshark.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risposta alle polemiche su Elon Musk e implicazioni sulla serie “Dead End: Paranormal Park”. Recenti dichiarazioni di Elon Musk hanno suscitato un’ondata di reazioni nel mondo dello spettacolo, coinvolgendo anche la serie animata “Dead End: Paranormal Park”. La discussione ha evidenziato come le posizioni pubbliche di figure influenti possano influenzare il dibattito culturale e generare reazioni sia sui social media che tra gli addetti ai lavori. Le reazioni del creatore di “Dead End: Paranormal Park”. Risposta emotiva e posizione ufficiale. Hamish Steele, ideatore e protagonista della serie, ha espresso una forte risposta alle recenti affermazioni di Musk. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

elon musk boicotta netflixPerché Musk sta dicendo a tutti di cancellarsi da Netflix: “Fatelo per la salute dei vostri figli” - Musk sta dicendo a tutti i suoi follower di annullare il loro abbonamento da Netflix perché diffonderebbe tra i bambini l'ideologia "trans- Riporta fanpage.it

elon musk boicotta netflixMusk attacca Netflix: «Disdire abbonamenti per la salute dei figli, promuove l’ideologia trans» - Musk ha criticato la serie animata «Dead End: Paranormal Park», che secondo lui «promuove l’ideologia trans» ai bambini. msn.com scrive

