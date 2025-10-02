Elisabetta Lancellotta è Capogruppo FdI in Commissione Parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere. Onorevole, che proposte sta portando avanti in Commissione? “Fin dalla sua istituzione, avvenuta con il voto unanime del Parlamento, la Commissione ha adottato un metodo di lavoro trasversale, concreto, lontano da ogni retorica. Il nostro incarico . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Elisabetta Lancellotta (Fdi): “Su femminicidio la politica non deve dividersi”