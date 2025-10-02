Elisabetta Lancellotta Fdi | Su femminicidio la politica non deve dividersi
Elisabetta Lancellotta è Capogruppo FdI in Commissione Parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere. Onorevole, che proposte sta portando avanti in Commissione? “Fin dalla sua istituzione, avvenuta con il voto unanime del Parlamento, la Commissione ha adottato un metodo di lavoro trasversale, concreto, lontano da ogni retorica. Il nostro incarico . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: elisabetta - lancellotta
Elisabetta Lancellotta added a... - Elisabetta Lancellotta - facebook.com Vai su Facebook
Commissione Femminicidio: la relazione sugli orfani del reato. Intervista ad Elisabetta Lancellotta - 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Spazio Transnazionale, a cura di Francesco De Leo. Secondo radioradicale.it
Unanimità su "orfani di femminicidio", da anagrafe a più tutele - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere presieduta da Martina Semenzato che è anche relatrice assieme alle deputate Elisabetta Christiana ... Scrive ansa.it