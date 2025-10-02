Elisa pioggia di offese dopo l’appello a Meloni | Sei una pessima attrice

In breve le storie pubblicate da Elisa in merito all’ abbordaggio della Flotilla e, soprattutto, alle condizioni dei palestinesi, sono diventate virali. Il suo Instagram è stato preso d’assalto e non soltanto da parte di chi ha scelto di schierarsi con lei nell’ appello al governo Meloni. Poco dopo la pubblicazione, infatti, la celebre cantante si è vista sommersa da insulti di ogni sorta. Una gogna mediatica che non ha ragione d’essere. Elisa, messaggio a Meloni. Nel corso della notte tra l’1 e il 2 ottobre 2025, molte imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state abbordate dalla marina di Israele. 🔗 Leggi su Dilei.it

