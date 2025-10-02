Elisa piange per la Flotilla Ora portateli voi gli aiuti

"Ora portateli voi gli aiuti". Così si chiude il video postato sul suo profilo social ufficiale di Elisa, in lacrime, dopo lo stop di Israele alle barche della Global Sumud Flotilla. La cantante ha deciso pubblicare una storia dal proprio profilo Instagram per esprimere la propria solidarietà nei confronti della spedizione umanitaria fallita e, soprattutto, per mandare un messaggio al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La clip social è già rimbalzata rapidamente su X e su profili social di utenti comuni ma il senso del video continuerà a far discutere. "Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti in poche ore", dice la cantautrice 47enne che, nel video originale, tagga la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Elisa piange per la Flotilla. "Ora portateli voi gli aiuti"

