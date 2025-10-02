Elisa in lacrime per l’assalto alla Flotilla L’appello al governo | Ora portate voi gli aiuti Stanno morendo

Roma, 2 ottobre 2025 – Elisa in lacrime chiede aiuto per i Gaza. Dopo l’ assalto israeliano alla Flottilla, finito con il blocco di quasi tutte le imbarcazioni e l’ arresto degli attivisti a bordo, la cantante triestina ha pubblicato una story di Instagram che spezza il cuore. Lacrime vere, di disperazione reale. Non un semplice video con qualche segno di commozione – come spesso avviene tra i vip per attirare click – ma un dolore profondo e immenso per le sorti dei palestinesi stremati dalla fame e dalle bombe dell’Idf. Elisa in lacrime: Flotilla bloccata, portate voi gli aiuti in poche ore L’appello al governo: "Portate voi gli aiuti: stanno morendo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

