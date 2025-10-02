Elisa in lacrime per la Flotilla l’appello a Giorgia Meloni | Allora portateli voi gli aiuti | VIDEO

Tpi.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisa scoppia in lacrime e manda un messaggio a Giorgia Meloni dopo l’abbordaggio alle barche della Global Sumud Flotilla. In un video pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram, infatti, la cantante, con la voce rotta dall’emozione, ha dichiarato: “Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla. Allora portateli voi gli aiuti in poche ore, portateli voi gli aiuti perché stanno morendo”. L’inteprete ha taggato il profilo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolgendosi di fatto a lei e al suo governo.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da TPI (@tpi) Intanto, migliaia di persone si sono riversate nelle strade di tutta Italia per manifestare la solidarietà alla spedizione umanitaria e protestare contro il blocco di Israele. 🔗 Leggi su Tpi.it

elisa in lacrime per la flotilla l8217appello a giorgia meloni allora portateli voi gli aiuti video

© Tpi.it - Elisa in lacrime per la Flotilla, l’appello a Giorgia Meloni: “Allora portateli voi gli aiuti” | VIDEO

In questa notizia si parla di: elisa - lacrime

Flotilla bloccata da Israele, Elisa in lacrime

“Ti prego…”. Elisa, appello in lacrime a Giorgia Meloni

Elisa in lacrime dopo l’abbordaggio della Flotilla, l’appello a Meloni: “Portate gli aiuti, stanno morendo”

elisa lacrime flotilla l8217appelloElisa in lacrime dopo l’abbordaggio della Flotilla: l’appello a Meloni per Gaza - Elisa Toffoli lancia un appello urgente a Giorgia Meloni dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla: “Portate gli aiuti, stanno morendo”. Scrive msn.com

elisa lacrime flotilla l8217appelloElisa in lacrime per la Flotilla, l'appello a Giorgia Meloni: "Allora portateli voi gli aiuti" | VIDEO - La cantante non è riuscita a trattenere l'emozione dopo l'abbordaggio israeliano alla spedizione umanitaria ... Come scrive tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Elisa Lacrime Flotilla L8217appello