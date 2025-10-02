Elisa in lacrime per la Flotilla l’appello a Giorgia Meloni | Allora portateli voi gli aiuti | VIDEO

Elisa scoppia in lacrime e manda un messaggio a Giorgia Meloni dopo l’abbordaggio alle barche della Global Sumud Flotilla. In un video pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram, infatti, la cantante, con la voce rotta dall’emozione, ha dichiarato: “Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla. Allora portateli voi gli aiuti in poche ore, portateli voi gli aiuti perché stanno morendo”. L’inteprete ha taggato il profilo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolgendosi di fatto a lei e al suo governo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) Intanto, migliaia di persone si sono riversate nelle strade di tutta Italia per manifestare la solidarietà alla spedizione umanitaria e protestare contro il blocco di Israele. 🔗 Leggi su Tpi.it

