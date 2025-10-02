Elisa in lacrime per la Flotilla bloccata da Israele lancia un appello a Giorgia Meloni | Adesso portateli voi gli aiuti

La cantante è da da sempre molto attiva per la causa palestinese e nei giorni scorsi aveva partecipato a un corteo di solidarietà a Trieste. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Elisa in lacrime per la Flotilla bloccata, l'appello alla Meloni: "Portate voi gli aiuti"

