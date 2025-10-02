Elisa in lacrime per la Flotilla appello a Meloni | Portate voi gli aiuti
«Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, portateli voi gli aiuti». È l’appello rivolto, fra le lacrime, da Elisa al governo e alla premier Giorgia Meloni dopo l’abbordaggio dell’esercito israeliano alle imbarcazioni dirette nella Striscia di Gaza. « Portate voi gli aiuti, perché stanno morendo», ha implorato la cantante in una story Instagram, esortando un intervento immediato delle autorità per la popolazione palestinese, che necessita al più presto di medicinali e viveri. Non è la prima volta che Elisa si espone sul tema: nei giorni scorsi aveva infatti partecipato alla manifestazione di Trieste, documentando il tutto sui suoi canali social. 🔗 Leggi su Lettera43.it
