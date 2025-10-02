Elisa in lacrime per il blocco della Flotilla | Portate voi gli aiuti stanno morendo
(askanews) – La cantante Elisa in lacrime in una story su Instagram ha commentato il blocco da parte dell’esercito israeliano di alcune barche della flotta che stava portando aiuti a Gaza, in una missione internazionale composta da civili. «Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla portate voi gli aiuti in poche ore, portateli voi gli aiuti perché stanno morendo», ha detto, ricordando le parole della presidente del Consiglio Meloni la quale aveva definito gli attivisti “irresponsabili” aggiungendo, «Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore». 🔗 Leggi su Amica.it
