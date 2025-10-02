Elisa in lacrime per Flotilla il videomessaggio a Giorgia Meloni

– La cantante Elisa si è espressa pubblicamente su una questione umanitaria di grande rilievo, diffondendo attraverso i social un video in cui, visibilmente emozionata e in lacrime, ha rivolto un appello diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il messaggio, condiviso nella notte su Instagram, ha immediatamente richiamato l’attenzione di un vasto pubblico. Elisa in lacrime per Flotilla, il video messaggio a Giorgia Meloni. Nel suo intervento, Elisa ha chiesto che gli aiuti umanitari destinati a Gaza, caricati sulle navi della Global Sumud Flottilla, vengano comunque recapitati nonostante il blocco disposto dalle autorità israeliane. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Elisa in lacrime per Flotilla, il videomessaggio a Giorgia Meloni

