Elisa in lacrime dopo l'abbordaggio della Flotilla l'appello a Meloni | Portate gli aiuti stanno morendo

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un video registrato nella notte, dopo l'abbordaggio della Florilla, Elisa Toffoli ha lanciato un appello a Giorgia Meloni. In lacrime la famosa cantante invita il governo a "portare in poche ore gli aiuti" a Gaza: "Stanno morendo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

