Un video intenso e carico di emozione ha scosso i social nelle ultime ore. Elisa, seduta al pianoforte, ha lasciato scorrere le lacrime mentre le sue dita si muovevano sui tasti, trasformando il dolore in musica. Un gesto simbolico ma potentissimo, avvenuto poco dopo l’abbordaggio da parte della marina israeliana di alcune navi della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza. Nel video pubblicato nelle stories di Instagram, la cantante non si è limitata a esprimere solidarietà al popolo palestinese e agli attivisti coinvolti nella missione. Con il volto segnato dalle emozioni, Elisa ha lanciato un appello diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, taggandola esplicitamente nel post. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Elisa in lacrime al pianoforte lancia un appello a Meloni: “Adesso portateli voi gli aiuti a Gaza”