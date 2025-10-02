Elisa in lacrime al pianoforte lancia un appello a Meloni | Adesso portateli voi gli aiuti a Gaza
Un video intenso e carico di emozione ha scosso i social nelle ultime ore. Elisa, seduta al pianoforte, ha lasciato scorrere le lacrime mentre le sue dita si muovevano sui tasti, trasformando il dolore in musica. Un gesto simbolico ma potentissimo, avvenuto poco dopo l’abbordaggio da parte della marina israeliana di alcune navi della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza. Nel video pubblicato nelle stories di Instagram, la cantante non si è limitata a esprimere solidarietà al popolo palestinese e agli attivisti coinvolti nella missione. Con il volto segnato dalle emozioni, Elisa ha lanciato un appello diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, taggandola esplicitamente nel post. 🔗 Leggi su Cultweb.it
elisa - lacrime
Appello in lacrime della cantante Elisa Toffoli ai governanti, in particolare si è rivolta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un video pubblicato sulle su storie Instagram, nel quale ha taggato la premier, la cantautrice, con la voce rotta dal pianto, dice:
Elisa in lacrime sui social, appello a Meloni per Gaza. Al Governo, "Portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo..."
Elisa in lacrime per la Flotilla bloccata da Israele lancia un appello a Giorgia Meloni: «Adesso portateli voi gli aiuti» - La cantante è da da sempre molto attiva per la causa palestinese e nei giorni scorsi aveva partecipato a un corteo di solidarietà a Trieste
Elisa in lacrime sui social: il video notturno che commuove i fan, il motivo del suo dolore - Nella notte, un video pubblicato sui social ha mostrato un lato profondamente umano e fragile di Elisa Toffoli, la celebre cantautrice italiana di 47 anni.