Lacrime e lamenti ed “alti lai”, direbbe il Sommo Poeta. Ci mancavano anche le lagne surreali della cantante Elisa che su Instagram era affranta per la Flotilla. Guardate e non crederete ai vostri occhi. “Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti in poche ore, portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo”, dice con voce affranta. La celebre cantante parla in lacrime in un video postato nelle storie Instagram taggando addirittura la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il riferimento dell’artista è all’abbordaggio, da parte dell’esercito israeliano, della spedizione umanitaria diretta a Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Elisa fa la lagna per Flotilla, consolatela. L’appello a Meloni: “Ora portate voi gli aiuti.” Carmen Consoli fa peggio: “Parto per Gaza” (video)