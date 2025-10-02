Elisa fa la lagna per Flotilla consolatela L’appello a Meloni | Ora portate voi gli aiuti Carmen Consoli fa peggio | Parto per Gaza video

Secoloditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lacrime e lamenti ed “alti lai”, direbbe il Sommo Poeta. Ci mancavano anche le lagne surreali della cantante Elisa che su Instagram era affranta per la Flotilla. Guardate e non crederete ai vostri occhi. “Adesso che hanno bloccato la  Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti in poche ore, portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo”, dice con voce affranta. La celebre cantante parla in lacrime in un video postato nelle storie Instagram taggando addirittura la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il riferimento dell’artista è all’abbordaggio, da parte dell’esercito israeliano, della spedizione umanitaria diretta a Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

elisa fa la lagna per flotilla consolatela l8217appello a meloni ora portate voi gli aiuti carmen consoli fa peggio parto per gaza video

© Secoloditalia.it - Elisa fa la lagna per Flotilla, consolatela. L’appello a Meloni: “Ora portate voi gli aiuti.” Carmen Consoli fa peggio: “Parto per Gaza” (video)

In questa notizia si parla di: elisa - lagna

Flotilla, Elisa in lacrime fa appello a Meloni: "Portate voi gli aiuti a Gaza, stanno morendo" - In un video pubblicato mercoledì sera sulle sue storie Instagram, nel quale ha taggato la premier, la cantautrice, con la voce rotta dal pianto, dice: "Ad ... Lo riporta lanuovasardegna.it

elisa fa lagna flotillaElisa in lacrime fa un appello alla Meloni per la Flotilla: "Portate voi gli aiuti" - Visibilmente commossa e in lacrime, l’artista si è rivolta direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. Come scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Elisa Fa Lagna Flotilla