Elisa e l’arte dell’autenticità | Accendo una luce sulla bellezza

Elisa ricomincia da Elisa. O meglio, dal “Meazza” in festa dove l’elfo di Monfalcone ha debuttato lo scorso giugno col sostegno di amici come Giorgia, Jovanotti, Dardust, Giuliano Sangiorgi, Cesare Cremonini, Ligabue. Una prova del fuoco che il 10 novembre la restituisce al popolo del Forum di Assago (ma la calda prevendita l’ha già spinta a mettere in agenda una replica il 26 aprile 2026) con più certezze di prima. Al via l’8 novembre dal PalaUnical di Mantova, questo nuovo giro di concerti si annuncia figlio di quell’esperienza. Fra le avventure di un’estate da incorniciare, pure il concerto all’Expo di Osaka, arrivato poco dopo il trionfo a San Siro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

