Jumptheshark.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l’appello di Elisa per l’emergenza umanitaria a Gaza. In un momento di forte tensione internazionale, la voce di figure pubbliche come Elisa si fa portavoce di una richiesta urgente di intervento. Attraverso un video condiviso sui social, l’artista ha espresso il suo profondo dolore e la necessità di un’azione immediata in favore della popolazione di Gaza. il messaggio diretto alla leadership politica italiana. Elisa ha rivolto un appello diretto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiedendo che vengano adottate misure concrete per garantire che gli aiuti umanitari possano raggiungere Gaza nonostante le restrizioni imposte dalle autorità israeliane. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

elisa chiede aiuto a giorgia la richiesta straziante della cantante in lacrime

elisa chiede aiuto giorgiaElisa in lacrime fa appello a Meloni: "Adesso che hanno bloccato la Flotilla, portate voi gli aiuti" - Dopo il blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele, Elisa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un appello a Giorgia Meloni. Da repubblica.it

