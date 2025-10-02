Elicottero caduto ad Albosaggia | concluse le indagini
E' giunta alla conclusione l'indagine relativa all'incidente occorso all'elicottero Robinson R22 Beta marche di identificazione I-JADE il 10 agosto 2022 e che era costato la vita al pilota, Giovanni Murari e provocato il grave ferimento del passeggero Tommaso Devignani.
